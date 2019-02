Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı

Kocasinan'ın her noktasını adım adım gezerek vatandaşlarla gönül bağını daha da güçlendiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafları ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi. Hem esnafla hem de Kocasinan sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarını söyledi.

Mevlana, Sahabiye ve Argıncık Mahalleleri ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gittiği her yerde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnafların işletmelerini ziyaret edip taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların çay davetini de kırmayarak onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi olarak esnaf yararına olan her türlü projeyi destekleyeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarını ifade etti. Vatandaşların ve esnafların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “Vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olması için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Bizleri güler yüzle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisine cevap vererek halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Her daim esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız”.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Vatandaş ve esnaflarda hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.