Başkan Çolakbayrakdar, Gara ve Bitlis şehitlerinin anısına ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Gençlik Kolları ile birlikte Gara ve Bitlis'te şehit olan asker ve polislerin anısına ağaç dikti. Gara ve Bitlis şehitlerinin anısına ağaçları toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeşil Kocasinan ve yemyeşil bir Kayseri için her gün farklı noktada ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında gençlerle ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayarak, “Mevsim itibariyle bahar yüzünü göstermeye başladı. Her mevsim kendine özgü farklı iş konularıyla yer alıyor. Bahar gelince ise ilk olarak ağaçlandırma faaliyetleri akla geliyor. Sezonun ilk ağaçlandırma çalışmalarını Yenidoğan Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanına ağaç dikerek başladık. Bundan sonra rutin aralıklarla değişik sosyal gruplarla ağaç dikme etkinliğimiz devam ederken diğer yandan ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından her gün farklı noktada ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Kocasinan'ımızı yeşillendirmek ve Kayseri'mizi yemyeşil hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin, her geçen gün daha güzel bir çevreye uyanabilmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gara ve Bitlis şehitlerinin anısına ağaçları toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bugünkü dikilen ağaçların büyük bir anlamı var. Gara ve Bitlis'te şehit düşen kardeşlerimizin anısına ağaçları toprakla buluşturduk. Bu vesileyle vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan ecdada rahmet diliyorum. Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

Ağaç dikme etkinliğinin ardından bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara Kocasinan Belediyesi'nin ‘Sinan ve Sinem' çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.