Başkan Çolakbayrakdar: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümünde millet olarak onu saygı ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Altı buçuk asır dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin son yıllarında içerisinde bulunan zor durumda Atatürk'ün önderliğinde milletimizin özverisi, gayreti ve azmiyle topyekün bir seferberlik gösterildi. Bu seferberlik, Türk milleti için yeni bir başlangıç oldu. Bu doğrultuda bizler de ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye olarak; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.