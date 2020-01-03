Başkan Çolakbayrakdar: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışıyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü'nde, 7-14 yaş arası çocuklara 9 farklı branşta 2 bin 726 kursiyere ücretsiz eğitim verildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” dedi.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Kocasinan Akademi'nin eğitimden spora, kültürden sanata açmış olduğu kurslarla çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca Çocuk Kulübümüzün yaptığı etkinliklerdeki en büyük amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesiller yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Özellikle çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan 2017 yılı Eylül ayında hizmete sunulan Kocasinan Çocuk Kulübü'nde 7-14 yaş arası çocuklara yönelik 9 farklı branşta toplam 2 bin 726 kursiyere ücretsiz eğitim verildi. Çocuklara tiyatro, bağlama, el sanatları, gitar, halk oyunları, resim, Türkçe, İngilizce ve zeka oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra gün ve haftanın önemine göre çeşitli etkinlikler düzenleniyor.