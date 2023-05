Başkan Çolakbayrakdar; “Gençleri, hizmetlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlıyoruz”

Kocasinan Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları ve onları yetiştiren antrenörler için düzenlediği ödül töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 25 sporcu ve 9 antrenöre toplam 45 altının verildiği programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm sporcularla gurur duyduklarını ve gençleri, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlamak için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi'ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Adayı Hüseyin Cahit Özden, Deniz Mustafa Çağan ve Hüseyin Okandan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Programda Kocasinan masa tenisi sporcusu Ayten Ceren Kahraman (13) ile masa tenisi oynayan Bakan Akar, sergilediği performansla göz doldurdu.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek; “Her alanda yatırım yapıyoruz ama bunların en önemlisi gençlere olan yatırımdır. Bizim ümidimiz, geleceğimiz, gençlerimizdir. Gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Gençlerimizin ruhen, fiziken ve bedenen güçlü olabilmesi için her alanda gayret gösteriliyor. Devletimiz ve belediyelerimiz imkânlarını seferber edip, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için gayret ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda spor çok önemlidir. Gençleri, spora yönlendirerek, kötü alışkanlık ve kötü arkadaşlardan uzak durmasını sağlar. Bu fırsatları, gençlerimizin iyi değerlendirmesi gerekiyor. Gençlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, onları destekleyen belediyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise; “Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında insana hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Şehrin merkezinde en büyük yüz ölçüme sahip olan Kocasinan, bütün alt yapı hizmetlerinin karşılanmış olduğu bir ilçedir. Biz biliyoruz ki; yaratılmışın en şereflisi olan Eşref-ı Mahlûk olan insana hizmet ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefi içerisinde insanı en mutlu bir şekilde yaşayabilmesinin gayreti içerisindeyiz. Bunları yaparken özellikle hanım kardeşlerimize ve gençlerimize pozitif ayrıcalık yapıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında göğsümüzü kabartan şampiyonların olduğu Kocasinan Spor Kulübü'ndeki sporcularımızın anlılarından öpüyor, onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince bu evlatlarımızı, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. KOCAFEST ve TEKNOFEST gibi yarışmalarla gençlerimizi destekliyoruz. Kayseri'den insansız su aracı yapan ve değişik teknolojik alt yapı üreten gençler, geleceğin Türkiye'sinde TOGG da İHA da yapacağına inanıyorum. Bunun alt yapısı için belediye olarak imkânlar ölçüsünde her turlu alt yapıyı sağlamaya devam ediyoruz. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek noktasında her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz ”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, elde etmiş oldukları derecelere göre tam altınla ödüllendirdi.

Ödül verilen spocular ise şu şekilde:

Masa tenisi

KENAN EREN KAHRAMAN: U-13 AKDENİZ OYUNLARI FERDİ ERKEKLER 3.LÜĞÜ (3 ALTIN)

AYŞE İZEL BİLGİÇ: U-15 AKDENİZ OYUNLARI FERDİ ERKEKLER 3.LÜĞÜ( 3 ALTIN)

MEHMET ALİ KARBOĞA: GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONU( 3 ALTIN)

ALTUNAY HATUN BULUT: GENÇ BAYANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU (3 ALTIN)

YUSUF KAYGISIZ: 2.LİG ŞAMPİYONLUĞU (2 ALTIN)

YUNUS KAYGISIZ: 2.LİG ŞAMPİYONLUĞU (2 ALTIN)

BERATCAN BÖLÜK: YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE TAKIM 3.LÜĞÜ (2 ALTIN)

FURKAN KÖSE: GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE TAKIM 4.LÜĞÜ (1 ALTIN)

AYTEN CEREN KAHRAMAN: 1.LİG TAKIM 3.LÜĞÜ (1 ALTIN)

BURÇİN MERMER: 1.LİG TAKIM 3.LÜĞÜ (1 ALTIN)

ELİF DUMAN: 1.LİG TAKIM 3.LÜĞÜ (1 ALTIN)

NEŞE TEKİN: 1.LİG TAKIM 3.LÜĞÜ (1 ALTIN)

ALİ EREN ULUSAKARYA: YILDIZLAR TAKIM TÜRKİYE FERDİ ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ (1 ALTIN) SENA KARAGÖZ: YILDIZLAR TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.LÜĞÜ (1 ALTIN)

DOWN SENDROMLU SPORCULAR:

TÜRKİYE DOWN FUTSAL TÜRKİYE KUPASI 3.LÜĞÜ

MEHMET TAŞDEMİR (1 ALTIN)

SÜLEYMAN NURBOĞA (1 ALTIN)

KORAY TAŞTÜREK (1 ALTIN)

SAMET BALCI (1 ALTIN)

ALİ ÇİÇEK (1 ALTIN)

OSMAN SARIKAYA (1 ALTIN)

HACI ÖMER ASLANTÜRK (1 ALTIN)

AYAZ SÜT (1 ALTIN)

BOKS

MUHAMMET BUDAK: GENÇ ERKEKLER TÜRKİYE 3.SÜ (1 ALTIN)

FURKAN BİLİR: YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE 3.SÜ (1 ALTIN)

HİKMETGÜL TÜRKMEN: YILDIZ KADINLAR 3.SÜ (1 ALTIN)