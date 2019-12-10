Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin geleceğine ışık tutuyoruz"

Okul ziyaretleri kapsamında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden ve yapmak istedikleri meslekleri soran Başkan Çolakbayrakdar, “Allah muvaffak etsin. İnşallah hepiniz istediğiniz hedeflere ulaşırsınız.” dedi. Ardından öğretmenlerle bir araya gelip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğin Kayseri ve Kocasinan'ı için her hafta okul ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yaparak, diğer alanlarda da vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Özellikle yeni ve farklı hizmetlerimizle Türkiye'de sayılı belediyelerin yaptığı örnek çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle ilgili daha donanımlı nesiller yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çevreci yaklaşımla daha yeşil Kocasinan için ağaç dikme etkinlikleri düzenliyoruz ve bunun yanı sıra geri dönüşümle ağaçların kesilmesini önlüyoruz. Temennimiz, geri dönüşüm malzemeleri hiçbir şekilde çöpe atılmasın. Çünkü, geri dönüşüm hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamaktadır. Bu noktada geri dönüşümde en önemli destekçimiz çocuklarımız ve öğretmenlerimiz oldu. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Akdeniz ve öğretmenler de okula yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Okul ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Yıldırım ve Hasan Kılıç ile birim müdürleri eşlik etti.