Başkan Çolakbayrakdar Gençlerle Buluştu

Ak Parti Kocasinan İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, toplumun her kesimini kucaklayan yeni projeleri hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Mevcut hizmetlerin işleyişi, tamamlanma aşamasındaki tesislerin son durumu ve yeni yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye değer katacak projeler ürettiklerini ifade etti.

Gençlerin, çocukların ve kadınların yaşam tarzına uygun, onları yarınlara taşıyacak projeler geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu;

“Geliştirdiğimiz her projede çocuklar, gençler ve kadınlarımıza ayrıcalık yapmaktayız. Bu manada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Bu noktada gençlerimizin fikirleri bizler için oldukça önem taşımaktadır. Nüfus dağılımına baktığımız zaman gençlerin olduğu bir ilçe konumunda olduğu düşünülünce sizlerin sizin bizlere yapacağı katkıların çok değerli olduğunun bilinmesini isterim.”

Özellikle seçim döneminde gençlerin desteğini yoğun şekilde hissettikleri bilgisini paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gençlerin yaşam tarzıyla ilgili belediye olarak yapılan hizmetlerde kadınlar, gençler ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yapıyor ve projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz. Bu anlamda gençlerimizin daha donanımlı ve onları yarınlara hazırlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yüzden gençlerimizin önerilerine büyük önem veriyoruz. İyi ki varsınız. Seçim atmosferinde sizin her zaman desteğinizi görüyoruz asıl kahramanlar sizlersiniz.”

Yapılan işlerin tamamında ilçeye daha fazla değer katma mantığıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Her yaptığımızı işin önemli bir değer taşımasına özen gösteriyoruz. Eğer ki Kocasinan'da yaşıyorsak, istiyoruz bu projelerimiz ilçemize ve Kayseri'de yaşayanların hayatına değer katsın. Bu noktadan hareketle her yaptığımız işle Kocasinan'a değer katma mantığıyla hareket etmekteyiz. Projelerimizi bu çerçevede manada geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz' diyerek, sözlerini noktaladı.