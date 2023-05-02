Başkan Çolakbayrakdar, glütensiz yağlama ve ekmek pişirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu ‘Kafe Sinan Glütensiz' tesisini ziyaret etti. Büyük bir ustalıkla glütensiz ekmek ve yağlama pişiren Başkan Çolakbayrakdar, çölyak hassasiyeti olan ve sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edenleri, Yakut Mahallesi'ndeki Kafe Sinan'a davet etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile birlikte Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile hayata geçirilen ‘Kafe Sinan Glütensiz' tesisini ziyaret etti. Kocasinan Akademi Yakut Tesisinin bitişiğinde yer alan ve 100'e yakın Kayseri'nin yöresel ürünlerinin glütensiz bir şekilde hazırlanan mutfakta tezgaha geçen Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle glütensiz yağlama ve ekmek pişirdi.

İnsanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin yöresel ürünlerini ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı' ile uluslararası arenada tanıtacaklarına vurgulayarak; “'Glütensiz Kayseri Mutfağı', Türkiye'de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri'nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz yaşam biçimini tercih edenleri, rahatlıkla erişebilecekleri tesisimize bekliyoruz. Hem restaurant hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye'nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. Pazartesi günü hariç haftanın altı günü sabah 10:00'dan akşam 22:00'a kadar tesisimiz hizmetinizde. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimine getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin ve sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye'de ilk olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi gibi yeni projelerle sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tesis çalışanında çölyak rahatsızlığı bulunan Sena Uğur ise Türkiye'de Kayseri'nin kadim lezzetlerinin glütensiz bir şekilde yalnızca bu tesis de yer almasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.