Başkan Çolakbayrakdar: "Gönül selamıyla selamlaşalım"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, belediye faaliyetleri denildiği zaman ilk akla gelen çalışmalar temizlikle ilgilidir. Belediye, temizlik faaliyetlerinin her alanında vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşayabilmesi için hizmetler üretir. Kocasinan Belediyesi olarak camiler, okullar gibi topluma açık her alanda farklı temizlik yöntemleriyle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. 3 yıldır cami ve okullar başta olmak üzere dezenfekte ve hijyen temizliğiyle birlikte daha temiz bir Kocasinan için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle hijyen temizliğiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarda daha hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte hijyen temizliğinin ne kadar önemli ve değerli olduğu daha çok fark edilmiştir. Bizler de kamu alanları; sağlık ocakları, devlet daireleri başta olmak üzere farklı alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.”

Bu süreçte vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığı'nın 14 maddelik hijyen kurallarına uyulması ve selamlaşmada yakın temastan uzak durulması tavsiyesinde bulunarak; “Sağlık Bakanlığı'mızın önerileri doğrultusunda özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Diğer taraftan da Türk Milleti olarak sıcakkanlı bir millet olduğumuz için selamlaşmayı ve birbirimize sarılarak sevgimizi göstermeyi çok seviyoruz. Bundan dolayı bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği, sağ elin kalbin üzerine götürülmesiyle simgeleşen gönülden selamlaşmayı da yaygınlaştırmalıyız. Bu vesileyle gönül selamını ihmal etmediğiniz için herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.