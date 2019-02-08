Başkan Çolakbayrakdar, “Gücümüzü milletten alıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Cırgalan Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlar sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını ve bu hizmetlerin sağlanmasında en büyük gücü milletten aldıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi;

“Yaptığımız hizmetlerle mahallelerin çehresini değiştirdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerimizde gücümüzü milletimizden alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel hizmetler alabilmesi için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Her mahallemize hizmet götürüyoruz. Cırgalan Mahallemizi de kendine has özelliğiyle geleceğe taşıyacağız. Allah nasip ederse park, çevre düzenlemesi, yol yenileme gibi mahallenin ihtiyaçlarının hepsini yapacağız. Bununla birlikte bölgemizde besicilik faaliyeti ile geçimini sağlayan vatandaşlarımıza daha rahat bir ortam sunmak üzere mahallenin doğusunda bir alan planlamasına başladık. Bölge sakinlerimiz, proje tamamladığında daha iyi imkanlarla daha yüksek kapasitede besicilik yapacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak. Bu mahallemizde olduğu gibi Kocasinan'ımızı değiştirip güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlar sayesinde Kocasinan'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi.

Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan da vatandaşların desteğiyle 2023 hedeflerine ulaşacaklarını ve daha güzel bir Kocasinan inşa edeceklerini söyledi.

Cırgalan Mahalle Muhtarı İbrahim Kuvvet ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın mahalleye büyük hizmetler yaptığını vurgulayarak Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.