Başkan Çolakbayrakdar, “Hedefimiz; 5 Yılda 500 Bin Ağaç Dikmek"

Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkartan Başkan Çolakbayrakdar, her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, “Tabiat bize bir emanettir. Bundan dolayı geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Kocasinan'ı fiziki görünümü ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için park yapımı, yeşil alan ve ağaç dikme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin fidan, 2016 yılında 70 bin fidan, 2017 yılında 100 bin fidan, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik” dedi.

Yeni hedeflerinin 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmak olacağını kaydeden Çolakbayrakdar, “Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Özellikle çocuklarımız için yeni nesil fonksiyonel teknolojik parklar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Amacımız; Kocasinan'ı daha yeşil hale getirmektir” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.