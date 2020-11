Başkan Çolakbayrakdar: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Kocasinan Mahallesi'ne kazandırılan yeni yolun çevresinde ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için her gün farklı noktalarda ağaç diktiklerini vurguladı. Daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti; “Kocasinan'ımızın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar her mahallemizde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yeni yapılan yolların çevresini hem yapılacak olan park alanlarını hem de ağaçlandırma bölgesi olarak planladığımız yerleri ağaçlandırıyoruz. Şehrimizi ve Kocasinan'ımızı güzelleştirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için her bir noktada çalışıyoruz. Bu doğrultuda hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevsim şartları elverdiğince bu yıl ağaçlandırma çalışmalarını devam ettirerek, önümüzdeki bahar mevsimiyle birlikte yeni planladığımız yerlerde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yaptığımız parklarda ve yaşam alanlarında hemşehrilerimizin huzur içerisinde vakit geçirmelerini diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gerekenlerin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.