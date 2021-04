Başkan Çolakbayrakdar: “Her türlü şartta ve durumda vatandaşımızın yanındayız”

Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elmalı Mahallesi'nin yaylasında mahsur kalan çobanlar ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvanı kurtardı. Vatandaşlara ‘Geçmiş olsun' dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Gerek şahsım gerekse belediye olarak her zaman ve her şartta vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilenen çobanlar, Kocasinan Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Seferber olan Kocasinan Belediyesi, portatif çadırları bölgeye ulaştırarak, koyunları telef olmaktan kurtardı. Ekipler tarafından donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan küçükbaş hayvanlara güvenli noktalar oluşturuldu.

İhtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların her zaman ve her şartta yanlarında yer aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getiriyoruz” dedi.

Kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirten çobanlardan Hasan Tupal ise, “Belediyemiz bizi çok zor durumdan kurtardı. Rabbim devletimizden milletimizden razı olsun. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Elmalı Mahalle Muhtarı Mevlüt Soysal da Kocasinan Belediyesi'nin hayvanları telef olmaktan kurtardığı için memnuniyetini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.