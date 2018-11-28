Başkan Çolakbayrakdar, her yerde vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor

Rutin belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde sosyal ve kültürel alandaki çalışmalara da azami önem veren Başkan Çolakbayrakdar, gittiği her yerde vatandaşların teveccühüyle karşılaşmanın huzurunu yaşadığını belirtti.

Vatandaşın refahına yönelik işlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu tür işlerin vatandaş nazarında takdir edilmesinin başarının göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Önemli olan yaptığınız hizmetlerle her kesime hitap etmek ve herkesin başkanı olabildiğini vatandaşa göstermektir” dedi.

Belediyecilik faaliyetlerinde halkın ihtiyacına yönelik proje üretmenin ve bu projeleri halkla birlikte hayata geçirmenin kendine büyük keyif verdiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yaklaşık kırk beş aydır görev başındayız ve göreve geldiğimiz günden bu yana şevkle yaptığımız tüm çalışmalarımızı aynı heves ve zevkle yapmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz her projenin halk nazarında karşılığının olduğunu görmekse şevkimizi daha da artırıyor” şeklinde konuştu.

Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal belediyecilik yapmanın da önemli olduğunu bildiklerinin ve bu doğrultuda projeler geliştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, açıklamasında; “Örneğin sosyal marketimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Kurduğumuz modern tesislerle mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik yada onları sosyal hayata dahil eden etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımıza yönelik olarak başlattığımız Sokak Oyunları faaliyetini ise daha sosyal bireyler yetiştirmek adına düzenliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu tür örnekleri daha da çoğaltabileceğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim en önemli hedeflerimizden biri şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. Şehri güzelleştirerek insanımıza hizmet etmektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın görevde olduğu süre zarfında hayata geçirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili muhtelif zamanlarda röportaj yapılan vatandaşlar da memnuniyetlerini ve beklentilerini dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'ın gönül belediyeciliğinde örnek çalışmalara imza attığını belirtti.