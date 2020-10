Başkan Çolakbayrakdar: “Hizmet gitmeyen cadde ve sokak kalmayacak”

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı bağlayan Yenimahalle'deki 11. Caddenin 3.etap çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, planlı bir şekilde Kocasinan'ın bütün sokak ve caddelerine hizmet götüreceklerini ve çalışmanın olmadığı yer kalmayacağını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle'de yenilenen caddenin eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yenimahalle 11. Cadde'nin asfalt çalışmasını tamamladık. Mahallelerimizin içerisindeki altyapı çalışmalarını adım adım yenilemeye devam ediyoruz. Yenimahalle'mizde 11 ve 13. Cadde de yenileme çalışmaları tamamlandı. Mevsim itibariyle sonbahar olması dolayısıyla her bir günü değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'ımızın her noktasında mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz, yoğun bir şekilde her mahallemizde gayret sarf ediyorlar. Fen İşleri Müdürlüğü'müzün ekipleri, yol çalışmalarını gerçekleştirirken; Park ve bahçeler Müdürlüğü'müz ise ağaçlandırma çalışmasını aralıksız devam ettiriyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilmek içindir. Kış mevsimi gelmeden hemşehrilerimize daha konforlu bir çevre sunabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yapılan çalışmaların bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan'ın her köşesinde bu ve buna benzer çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tabiri caizse izimizin olmadığı cadde ve sokak kalmayacak. Ama her bölgeye aynı anda ulaşma imkanı olmadığından program dahilinde çalışmalar yaparak, bütün cadde ve sokaklarımızı inşallah hemşehrilerimize yakışır bir şekilde hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonbahar olmasına rağmen asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, son olarak Yenimahalle'deki 11. Caddenin 3.etap çalışmaları kapsamında 350 metre uzunluğundaki yola, 800 ton temel malzeme ve 600 ton asfalt serimi gerçekleştirdi ve vatandaşın hizmetine sundu.