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Başkan Çolakbayrakdar İftarını Huzurevi Sakinleri İle Açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, onlarla birlikte iftar açtı.

Ziyarette büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.


Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kadim büyüklerle bir araya geldi. İftar saati öncesi Huzurevi sakinleriyle sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin” dedi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlar açıldı. Dualar edildikten sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim, sağlık sıhhat içerisinde nice ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Bugün saygıdeğer büyüklerimizle birlikte iftarımızı birlikte yaparak, orucumuzu açtık. Gerek Kocasinan Belediyesi gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Allah yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Huzurevi sakinlerine bir de müjdeli haber veren Başkan Çolakbayrakdar, “Daha önce Kuşçu Marina'da misafir etmiş olduğumuz büyüklerimiz, programdan çok memnun kalmışlardı. İnşallah bayramdan sonra yine Kuşçu Marina'da büyüklerimizi ağırlayıp, onlarla birlikte olacağız.” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar'ın müjdesi üzerine büyük bir sevinç yaşayan huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.


Sonrasında ise masaları tek tek gezerek, büyüklerine hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulundu. Yaşlıların da Başkan Çolakbayrakdar'a duydukları sevgiyi hem kelimelerle hem de sarılarak ifade ettiler. Kadim büyüklerin gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onların elini öpüp, gönüllerini aldı. Huzurevi sakinlerinin hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, gönüllerde hoş seda bıraktı.


Başkan Çolakbayrakdar'ın ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren yaşlılar da dualar ederek, teşekkürlerini iletti.

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