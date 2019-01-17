Başkan Çolakbayrakdar ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile bu zamana kadar 61 bin 470 kişinin yüreğine dokundu. Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, gönül belediyeciliğinin en iyi örneğini sergilediklerini vurguladı.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. Bu zamana kadar 61 bin 470 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Sosyal Market ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.

‘Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet' anlayışı ile önemli hizmetlere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kullanmadığı giysileri ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kullanmadıkları ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünler ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütüledikten sonra eşyalar reyonlarda yerini alıyor. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi'nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ilçe muhtarlıklarına ve AVM'lerde oluşturulan ikinci el eşya toplama standlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.