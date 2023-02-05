Başkan Çolakbayrakdar; “İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz”

Tesisin bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk kattığını ve ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını ve onların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet etti. Kadın Elbise Dikimi, Aşcılık-Pastacılık kursu, İğne Oyası Kurslarında el emeği ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Kocasinan'ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu istikamette mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Yenişehir Mahallemizdeki tesisimiz, bölge sakilerinin hayatına renk kattı. Burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7'den 70'e herkese daha iyi hizmet veriyoruz. Tesisimiz, yoğun ilgisini görüyor. İlgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kocasinanlılara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tesiste almış oldukları eğitimle aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten kursiyerler ise “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Tesisin eğitiminden spora kadar faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Bölgemizde yapılan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.