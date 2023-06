Başkan Çolakbayrakdar: "İnsanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz"

Yapılan hizmetlerle bölgenin hem refahını hem de yaşam kalitesini artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurguladı.

Ahievran Mahallesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi. İnsanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan'ın her bir mahallesi ve her bir bölgesinde belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerle mahallemizdeki yaşayan sakinlerimizin gerek refahını gerekse de yaşam kalitesini artırıyoruz. En önemlisi de insanların mutlu yaşayabileceği Kocasinan, inşa ediyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün hemşehrilerimizin kendince yaşam içerisinde bir karşılık bulabileceği park, sosyal donatılar, yollar, tesisler gibi gündelik yaşam içerinde ihtiyaç duyulan her şeyi, teker teker inşa ediyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi mesafeler kat ettik. Bundan sonra daha çok yapacak proje ve hizmetimiz var. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.