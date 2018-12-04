Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri, Dünyanın Mobilya Merkezi Olacak”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı MOBİTEK'te misafir etti. Başkan Büyükkılıç'ı projenin ofislerini ve teknoloji donanımlarını gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, projeyle Kayseri'nin dünyanın mobilya üretim, tasarım ve AR-GE merkezi olacağını söyledi.

Projenin gerçekleşme sürecini yakından takip eden ve Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin deBaşkanlığını yürüten Başkan Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı MOBİTEK'te ağırladı. Başkan Büyükkılıç'ı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi'nin (MOBİTEK) üretim ofislerini gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, bu sayede mobilya üreticilerinin alt yapılarını güçlendirerek, dünya markası olmaları yolunda ilerleyeceklerini belirtti.

Projenin, Kayseri'nin geleceğini şekillendirecek büyük bir yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, mobilya alanında faaliyet gösteren küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin MOBİTEK' de, çok daha modern ve teknolojik imkanlarla üretim yapacaklarını ifade ederek, “MOBİTEK projesine, bir siteden çok daha büyük, şehri büyütmeye yarayacak, şehrin ticari kalitesini ve ismini İç Anadolu'da, Türkiye'de ve Avrupa'da yükseltecek modern bir tesis diye bakıyoruz. Böylelikle bir dünya markası vizyonuna ulaşacağız” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar,istihdama da büyük oranda katkı sağlayacak olan projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.