Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri, hayırseverlik alanında da Türkiye'ye örnek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserili hayırsever tarafından Cırgalan Küme Evler Mevkii'nde yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu söyledi.

Temel atma törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever ile hayırseverin aileleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Hayırsever hemşerisiyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, caminin projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda Cırgalan Küme Evler Mevkii'nde hayırsever hemşehrimiz tarafından yapılacak olan caminin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz, bizim ortak kalbimizdir. Bu vesile ile hayırsever hemşehrime teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

Program, dualar eşliğinde caminin temel atma töreninin gerçekleşmesiyle sona erdi.