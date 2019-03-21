Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'yi daha güzel yarınlara ulaştıracağız”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'yi daha güzel yarınlara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Genel Kurulda Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri İl Başkanı olarak seçilen Emin Hayta ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emin Hayta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'ın her dönem desteklerini hissettiklerini belirterek, teşekkür etti.

Yeni yönetimi tebrik edip, hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar da “Kocasinan Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. İşçi kardeşlerimizle birlikte güzel başarılara imza atıyoruz. İşçi kardeşlerimiz sahada güzel çalışmalara imza atarken bizler de elimizden geldiğince şehrimizi daha güzel yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Özellikle Kocasinan'a değer katmak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, şehrin sosyal hayatını zenginleştirmek ve insanları mutlu edecek yaşam alanlarını sunmak üzere bina ettiğimiz belediyecilik çalışmalarımıza vatandaşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Hemşehrilerimizin memnuniyeti, yaptığımız projelerimizin vatandaş nezdinde karşılık bulması, bizim motivasyonumuzu ve çalışma azmimizi artırıyor. Bizler şehre hizmet etmek için varız. Kocasinan'a ve Kayseri'ye hizmet etmek için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyor, her geçen gün hizmetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yakın gelecekte Kocasinan, her türlü cazibe alanları ile insanların burada yaşamak için can atacakları çekim merkezi olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette, yeni yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıtıp, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.