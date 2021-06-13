Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümü aynı anda gerçekleştiriyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiği Uğurevler Mahallesi'nde çevre düzenleme, yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgeye park, yeşil alan, okul ve güzel bir çevre kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yol, asfalt ve çevre düzenlemesi gibi yapımı devam eden çalışmaları kontrol etti. Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerini ve Uğurevler Mahallesi'nde olduğu gibi diğer mahallelerin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi.

Dönüşümle birlikte hem Kocasinan'ın çehresini değiştirmeye hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Uğurevler Mahalle'mizde ki devam eden kentsel dönüşüm alanındayız. Dönüşümle birlikte hem imarsız eski binaların yenilenmesi devam ederken bir yandan da çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı ile yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu bölgede özellikle alt yapı (doğalgaz, elektrik şirketi, telekomünikasyon, kanalizasyon vb.)çalışmaları geçen sene sonbahar ile birlikte tamamlanmıştı. Şimdi ise Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgemize kazandıracağımız okulun inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle birlikte çocuklarımızın güven ile oynayabileceği, yetişkinlerimizin huzur içerisinde vakit geçirebileceği park alanlarını da Uğurevler Mahallemize kazandıracağız. Kentsel dönüşümün bizim için ana teması; sosyal bir dönüşümdür. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan'ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır.”

Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler 'de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.