Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel yenilemeyle Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle'ye yeni çehre"

Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin yanı sıra kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'nin Erkilet Bulvarı tarafındaki köhne yapılar yıkılarak, modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyor. 2 Blok halinde 34 daire ve 12 işyerinin temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'de aşama aşama köhne yapılar, dükkan ve meskenler yıkılarak, yeni binalar ve yollar yapılıyor. Bu kapsamda inşaatların temelin atıldığı çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ı ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım yeniden şekillendirdiklerine dikkat çekerek, “Yeşil Mahalle'yi Yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz.” diye konuştu. Kocasinan'ı güzelleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeşil Mahalle'de başlayacak olan inşaatın temeli atılıyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarını yaparken bir yandan da kentsel yenileme çalışmalarıyla mahallelerimizin içerisindeki değişik noktalarda yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Erkilet Bulvarı üzerinde Yeşil Mahalle Bölgesi'nde birkaç yıldır devam eden çalışmaların nihayetinde eski köhne yapılar yıkıldı ve yeni inşaat başladı. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle'yi Yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.