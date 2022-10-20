Başkan Çolakbayrakdar Kitap Fuarı'nda şiir okudu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda, Kocasinan Belediyesi'nin Gençlik Kulübü standını ziyaret etti. Kitap Fuarı'nda gençlerle ve yazarlarla sohbet edip, şiirler okuyan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz ”dedi.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda, Kocasinan Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerinin sergilendiği ve hizmetlerinin anlatıldığı stanttı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle keyifli sohbetlere imza attı. Kayseri yazarlarla da bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Battal Çetine'nin ‘Can Özü' kitabından şiir okudu.

Kitap Fuarı'nın kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek ve edebiyat dünyasında iz bırakan şair ve yazarların eserlerini, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak adına böyle etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için her zaman olduğu gibi her alanda eğitimin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlara daha donanımlı hazırlanmasıdır. Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gençler ise, “Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.