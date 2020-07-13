Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan için konforlu ve kalıcı hizmetler yapıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden yenileme ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar'ın incelemeler sırasında karşılaştığı Kocasinan'ın kadim büyüğü Cemal Özkan ise ‘Gönülden gönüle köprü var' diyerek Başkan Çolakbayrakdar'a duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekti. Kocasinan'a kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

“Fevzi Çakmak ve Mimarsinan Mahallesi'nde geçen yıl eksik kalan yerlerde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Çoruh ve diğer caddelerde eksik kalan kısımları da tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde yaşayacakları çevreyi inşa edebilmek içindir. İhtiyaç duyulan yerlerde yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan yeni hizmetler yaparken bir yandan da mevcut olan yerleri yeniliyoruz. Özellikle kadim mahallerimizde devam ettirdiğimiz yenileme çalışmalarımızı birçok mahallede sürdürüyoruz. Kocasinan ilçemizde yenileme çalışmalarını tamamlayarak ardından da yeni yapılacak olan altyapı ve yolları yaparak, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hem imar olarak şehrimizi geliştirmek ve bölgemizi güzelleştirmek hem de mevcut imarlı bölgeleri de daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.”

Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocasinan'ın kadim büyüğü Cemal Özkan ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen sohbette çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizerek, iletilen istekle ilgili bizzat takip edeceğini ve ilgileneceğini ifade etti.