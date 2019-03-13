Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için vizyonel projelerini açıkladı

Yeni dönemde ‘Yaşamak için Yaşatmak için' sloganı ile yola çıkan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için hayata geçirilmesi düşünülen yeni projelerini 8 ana başlık altında anlattı. Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için hazırlanan 52 projeyi kamuoyuyla paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin Kocasinan'da şekilleneceğini söyledi.

Gerçekleştirilen Proje Tanıtım Programına; Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Emrah Karayel ve Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve davetliler katıldı.

Yeni dönemde ‘Yeni Kocasinan' için yapılacak olan hizmetleri ve projeleri anlatan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliği ile Kocasinan'ı daha ileri noktaya taşımak istediklerini söyledi. 4 yıldır Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için farklı projeler ve yatırımlarla çok büyük mesafe aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 52 projeyi 8 ana başlık altında tek tek anlattı.

Birinci başlıkta yer alan ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM'ü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda devam eden Ahievran, Ziyagökalp, Seyrani, Yunus Emre ve Uğurevler projelerimizle şehrin çehresi değişiyor. ‘İşimiz Güzümüz Kocasinan' diyerek yeni hazırladığımız kentsel dönüşüm projelerimizden Argıncık, Boztepe, Sancaktepe, Cırgalan, Oruç Reis ve Yeşil Mahalle'yi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle yürüteceğiz. Bu konudaki yaklaşımından dolayı Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu destek, Kayseri'miz açısından tarihi karardır. Bakanlık bürokratlarıyla belediyemiz bürokratları buralarda ortaklaşa çalışma yürütüyor. Bakanımızın dediği gibi; Allah nasip ederse 2019 yılının yaz ayında adı geçen yerlerde temel atmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘ALT YAPI ve ULAŞIM' adı altında Asfalt Plenti ve Şantiyesi, Alternatif Ulaşım Güzergahları ve Mahalle Alt Yapılarının Yenilenmesi konularını başlıklar halinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Yani yapılacak yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet yolu, yaya yolu ve araç yolu faaliyetleri gibi çalışmalar önceden planlanarak yapılmaktadır. Ayrıca şehir için yeni ulaşım aksları planlıyoruz. Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Dicle Caddesi'nin devamı olan Bekir Yıldız Bulvarına ve ikinci hat olarak ise Erkilet Bulvarına bağlanacak. Diğer aksı ise, Erkilet Bulvarı'ndan Yeşil Mahalle'nin içerisinden geçerek Mustafa Kemal Paşa Bulvarına oradan da Zümrüt Mahallesi'ndeki Vezirler Caddesi'ne ve son olarak Horsana Caddesi ile birlikte Kuzey Çevre Yolu'na bağlamış olacağız. Yani Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'na alternatif Kocasinan'ın ortasından geçen yeni bir ulaşım aksı planladık.” diye konuştu.

‘BENZERSİZ ŞEHİRLER' konu başlığıyla tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Erkilet Arabidin, Hoca Hasan Medresesi, Birlik Hamamı, Hıdı Rellez Gök Gözlem Evi, Doğa Köy ve Trafik Eğitim Parkı ile şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar, geçmişimizi geleceğe taşıma noktasında önemli bir yer tutmaktadır.” şeklinde konuştu.

‘ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER' ile Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi ile şehrimizin en güzel manzarasını millet bahçesiyle taçlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin ailesiyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve sosyal faaliyetler yapabileceği yaşam alanları planlıyoruz. Kuşçu Mesire Alanı ile de Kayseri'nin sosyal ihtiyacını karşılayacak, doğa aktivite ve hobi faaliyetlerinin yürütüleceği yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Deniz manzarasıyla keyifli vakit geçirecekleri yeni bir alan kazandıracağız. 4 yılda 320 bin ağacı toprakla buluşturduk, yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Ahievran'da dönüşümle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı ve mahalleyi birbirine bağlayacak olan Ekolojik Köprü KENT BALKON, Kayseri'de bir ilk olacak. Çevreyi koruma noktasında KAYÇEV ile önemli hizmetler yapıyoruz. Bütün canlılara yönelik projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan Küçük Dostlar Ambulansı ile yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik bir şekilde kliniğe ulaştırıyoruz.”

'AKILLI ŞEHİRLER' projesinin çevre ve toplumu olumlu etkileyen teknolojik bir şehir konsepti olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Projemizde, Akıllı Aydınlatma, Akıllı Atık Yönetimi ve Akıllı Belediyecilik Hizmetleri yer alıyor. Akıllı Atık Yönetimi'nde kablosuz haberleşme ağlarını kullanarak, yer altı ile yer üstü atık toplama veya çöp konteynerlerinin içini ölçümleyip, merkezi sisteme rapor vererek, çöp toplama araçlarının rotalarını akıllı bir şekilde çizmelerini ve böylelikle yakıt tasarrufu sağlayacağız.” dedi.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİK' ile Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile 3 bin 600 aileye ulaştık. Bu projemizle devletin şefkat elini vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Ayrıca Glutensiz Ürün Paketiyle 150 çölyaklı aileye destek oluyoruz. İkinci Bahar Evi'nde ise yaşlılarımız ve gençlerimiz sohbet ortamında daha keyifli ve daha verimli vakit geçirebilecekler. Erciyes Dağı manzarasıyla Erkilet'e Şehr-i Manzara Millet Kıraathanesi kazandıracağız. Teknoloji Atölyeleri ile geleceğin mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştiriyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu tesislere ek olarak daha iyilerini ve daha yenilerini yapacağız. Salon Sporları ile ilgili modern bir spor tesisini ilçemize kazandıracağız. Otizm Spor Merkezi ile otizmli çocuklarımızın spor yaparak daha mutlu bireyler olmalarını sağlayacağız. Seyrani Mahallesi ve diğer mahallelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal tesis yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılacak projeler arasında yer alan El Emeği Pazarı, Sinan Kütüphanesi ve Müslüman Türk Alimleri Müzesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi; “El Emeği Pazarı'nda şehrimizin meşhur ürünleri ve hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünler burada satılacak. Sinan Kütüphanemiz ile gençlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı olmalarına katkı sağlayacak yer olacak. Müslüman Türk Alimleri Müzesi ile kütüphane hizmeti veren Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ni protokol neticesinde kullanım hakkı Kocasinan Belediyesi'ne verildi. Yeni projemizde burası Müslüman Türk Alimler Müzesi olarak hizmet verecek. Gençlik Merkezlerimizi daha yaygın hale getireceğiz.”

‘DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER' ile vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “ Kocasinan Akademi, Gençlik Merkezi, Kocasinan Çocuk Kulübü ve Kocasinan Spor Kulübü hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Festivaller ile de yöresel değerlerimizi ulusal alanda tanıtıyoruz. En önemli olarak Tarımda Dijital Dönüşüm ile Kayserimizi tarım şehri yapacağız. Kayseri'de Kocasinan'ın yüzde 20'si tarım, hayvancılık ve ziraat ile uğraşmaktadır. Bundan dolayı şehirden kırsala doğru göçü sağlamak için bu projemize önem veriyoruz. Farklı paydaşlarımızla bunu hayata geçirip, çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız. Ayrıca bu proje kapsamında Toplu Sağım çalışmasını da hayata geçireceğiz. Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. MOBİTEK Projesiyle istihdama ve sanayiye destek veriyoruz. MOBİTEK ile mobilya alanında Kayseri'nin dünya pazarında daha söz sahibi olmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

‘HAKLA BİRLİKTE YÖNETİM' ile 7/24 çalışan bir belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezi, Başkan Sizi Dinliyor ve Bugün Sizdeyiz projelerimizle vatandaşlarımızın isteklerini doğrultusunda hizmet üretiyoruz.” dedi.

Geleceğin Kocasinan'da şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya kavuşacak. Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini noktaladı.