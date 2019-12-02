Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İşçi Dostu Belediyedir”

Başkan Çolakbayrakdar, “Huzur ikliminin hakim olduğu Kayseri'mizde bu zamana kadar çalışanlarımızın yüzlerinin hep gülmesini sağladık. Bundan sonra da onların haklarını korumaya devam ederek, refah seviyelerini yükseltip, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız.” dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin işçi dostu belediye olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Biz işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Böylelikle bin 500'e yakın çalışanımız, bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi her zaman işçi dostu belediye olmuştur. Huzur iklimin olduğu Kayseri'de inşallah bundan sonra da bu durum devam eder.” ifadelerini kullandı.

İşçi hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılık dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmalarından övgüyle bahsederek; “Buraya yapılan hizmetler ve yeni dönemde yapılacak olan yatırımlar heyecan verici. Ülkemizin merkezi olan Kayseri'nin güçlü olması bölgeye de katkı sağlayacak. Özellikle ilklere imza atılan Kayseri'de yine ilklerin devam etmesini arzu ederiz. Ekibimiz olarak yaptığınız çalışmalarda yanınızdayız ve başarılarınızın devamını diliyoruz.” diye konuştu.