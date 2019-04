Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, Kırsal Kalkınmada Da Öncü Olacak”

Başkan Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile birlikte Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret etti. Kuşçu, Yemliha, Karakimse, Kalkancık, Himmetdede, Kemer, Dadağı, Beydeğirmeni, Molu ve Mahzemin Mahallelerine yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Yaptığımız hizmetlerle her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızın güler yüzüyle karşılandık ve hemşehrilerimizin teveccühü ile hız kesmeden yola devam edeceğiz. Bizlere destek veren aziz milletime teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetleri artırarak imkanlar ölçüsünde bu bölgeleri daha yaşanabilir hale getireceğiz. Bölgemizde vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda ziraat, tarım ve hayvancılık yapılabilmeleri için yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Burada yaşayan genç nüfusumuzun ve çiftçilerimizin daha fazla kazanç sağlaması için hizmetlerimizle onlara öncülük edeceğiz. Özellikle kırsal mahallerimize doğalgaz gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz ve bunun her zaman takipçisiyiz. Mahzemin ve Ebiç'e inşallah doğalgaz gelmesi noktasında ne gerekiyorsa elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Önceki Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise Başkan Çolakbayrakdar'ın 4 yıl boyunca mahallelere çok iyi hizmetler ettiğini belirterek, “Başkanımızın önümüzdeki dönem daha da güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Yeni seçilen ve devam eden muhtarlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da Mahzemin Mahallesi Muhtarlığına yeni seçilen Hüseyin Dikmen'i tebrik etti.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise yapılan hizmetlerle bölgenin kaderinin değiştiğine dikkat çekerek, yeni dönemde de hep birlikte çalışarak daha iyi hizmetler yapacaklarını söyledi.