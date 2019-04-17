Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan tarımla kalkınacak"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak projeler hazırladıklarını vurgulayarak, Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri gibi unvanlarının yanı sıra bir tarım şehri olarak da anılabileceğini, bunun yolunun da Kocasinan'dan geçtiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'a Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik ederek, başarılar dileyen Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kocasinan Belediyesi ile bir aile gibi olduklarını ifade ederek, “Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, bu zamana kadar mahallelerimize büyük hizmetler yaptı. İnşallah bundan sonra da hizmetlerini artırarak devam ettireceğine inanıyorum. Değerli başkanımızla belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sulama sistemi, hayvancılık, tarım ve ziraatla ilgili istişarelerimiz devam edecek. Başkanımız zaten Kocasinan çiftçisine büyük değer veriyor ve çiftçilerimizin duasını alıyor. Bundan dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dilerim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başkanımızın bütün çalışmalarına destek olacağız.” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, kırsal bölgenin kalkındırılması noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, “Bundan sonra da bölgemizde yaşayan çiftçilerimizin daha fazla ekonomisini güçlendirmek için yapılacak yatırımları hızlandıracağız. Bunları yaparken de Ziraat Odası ile istişare halinde olacağız. İnşallah bundan sonra Kayseri'mizin sanayi ve ticaret şehri gibi unvanlarının yanı sıra, tarım şehri olarak da alınmasını sağlayacağız. Bunun da yolu Kocasinan bölgesinden geçiyor. Bizler bu durumun farkındayız. Daha fazla üretim için özellikle şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçireceğiz. Kırsal mahallelerimiz de kendi kimliklerini koruyarak, daha konforlu yaşam standardı sunacağız. Yerelin değerini biliyor ve büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı yerelimizin özelliklerini koruyarak, şehrin konforunu kırsalımıza taşıyacağız. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da ilçemize güzellikler kazandıracağız. Bunu, birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.