Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'ın geleceğini şekillendiriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızın; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret edip, önce öğrencilerle daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Ders başındaki öğrencilere sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, onlarla geleceğe dair hedefleri hakkında sohbet etti. Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara tavsiyelerde bulunarak; “Allah bahtınızı yolunuzu açık etsin. İnşallah her biriniz eğitim hayatında emin adımlarla yürüyüp, hedeflerinize ulaşırsınız. En önemlisi de geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Rabbim, hep güzelliklerle karşılaştırsın. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin belediye çalışmaları hakkındaki görüş ve önerilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öğretmenlerimizin hem yaşadığı çevreyle ilgili hem de okulla ilgili taleplerini dinliyoruz. Öğretmenlerimizin taleplerine büyük önem veriyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen Sosyal Market hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Gönüllüsü çatısı altında yürüttüğümüz projemizle Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçe sakinleri, yüklediğimiz puanlarla sosyal marketimizden ihtiyaçlarına göre alışveriş konforu içerisinde istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Devletimizin şefkat elini burada vatandaşımıza yansıtıyoruz. Projemiz, Kayseri'de tek, Türkiye de sayılı örneği var. Bir yıl içerisinde 10 binin üzerinde vatandaşa ulaştık. Bu aileleri belirli zamanlarda ziyaret ederek, durumlarını yerinde tespit ediyoruz. Barkod sistemiyle verilen eşyaların kime ulaştığını da görebiliyorsunuz. Burayı inşallah daha kapsamlı hale getireceğiz. Bir diğer önem verdiğimiz konu ise geri dönüşümle hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Belediyecilik anlamında Kayseri'nin her zaman örnek gösterildiğine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın; spordan sanata, kültürden eğitime tüm alanlarda talep ettiklerini, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkese spor, sanat ve kültür gibi alanlarda faaliyetler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Okul Müdürü ve öğretmenler ise Başkan Çolakbayrakdar'ın okula büyük emek verdiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Çolakbayrakdar, sohbet havasında geçen ziyarette, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek not aldı.