Ba?kan ?olakbayrakdar, "Kocasinan'?n kentsel d?n???m projeleri mutlulu?a d?n???yor"

Yeni Kocasinan'a de?er katacak vizyon projelerin ba??nda gelen Seyrani Kentsel D?n???m alan?n?n 7.etab?nda yap?m? devam eden konutlar?n kura ?ekimi ger?ekle?tirildi. 8. Noter huzurunda kurayla evlerinin yerlerini belirleyen hak sahipleri, Kocasinan Belediye Ba?kan? Ahmet ?olakbayrakdar'a mutluluklar?n? dile getirerek, dua ettiler. Ba?kan ?olakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi'nin y?r?tt??? Kentsel D?n???m Projelerinin mutlulu?a d?n??t???n? s?yledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda ger?ekle?tirilen kura ?ekimine kat?lan Ba?kan ?olakbayrakdar, vatanda?lar?n ilgisiyle kar??la?t?. ?zellikle ?ocuklarla yak?ndan ilgilenen Ba?kan ?olakbayrakdar, ?Gelece?imizin teminat? yavrular?m?z i?in t?m sosyal donat?lar?n?n yer ald??? daha g?zel bir ya?am alan? in?a ediyoruz.? dedi.

Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda, Seyrani Mahallesi'nde 400 bin metrekare alan i?erisinde kentsel d?n???m yap?ld???n? belirten Ba?kan ?olakbayrakdar, d?n???m?n 62 bloktan olu?tu?unu ifade ederek, ?7.etapta oldu?u gibi di?er hak sahipleri de anla?malar?n? yap?nca h?zl? bir ?ekilde in?aatlar?m?z ba?lar. Bizler de Kayseri'ye yak???r yepyeni ya?am alanlar?n? yapar?z. Bizim gayretimiz, yar?nlar?m?z?n g?vencesi ?ocuklar?m?z i?in; uygun ?evre ?artlar? olan, okulu, park?, ye?il alan?, pazar?, camisi gibi t?m sosyal donat?lar? yap?lm?? her t?rl? belediye hizmetlerinin oldu?u ?a?da? standartlarda yeni bir ya?am alan? kurmakt?r. ?nsana yak???r, hizmet verebilece?imiz, mahalle k?lt?r?n?n korundu?u, insanlar?n bir araya gelebildi?i, huzurlu ya?am alanlar? olu?turmak i?in kentsel d?n???m projeleri ?retiyoruz. Gen?, ya?l?, kad?n, erkek olmak ?zere 7'den 70'e t?m hem?ehrilerimin sosyal ihtiya?lar?n?n kar??lanabildi?i huzur i?erisinde mutlu mesut ya?ayabilecekleri, kendilerini ayr?cal?kl? hissedebilecekleri Kocasinan'? kurmak i?in ?al???yoruz. ?imdiden hak sahiplerine aileleriyle birlikte sa?l?kl?, huzurlu ve daha konforlu bir ya?am diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha hat?rlatmak isterim ki; Kocasinan, kentsel d?n???m projeleri tamamland???nda ye?il alanlar?, oyun parklar? ve sosyal ?evresi ile Kayseri'nin yeni y?z? haline gelecek ve T?rkiye'ye ?rnek olacak.? diye konu?tu.

Hak sahiplerine, Seyrani Kentsel D?n???m projesi kapsam?nda haz?rlanan videonun izlettirilmesinin ard?ndan kura ?ekimi ger?ekle?tirildi. ?ekili?e kat?lan vatanda?lar?n heyecanl? ve mutlu olduklar? g?zlendi.

Yeni evlerine kavu?acak olman?n mutlulu?unu ya?ayan vatanda?lar, Ba?kan ?olakbayrakdar'a dualar ederek, te?ekk?r etti.