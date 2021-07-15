Başkan Çolakbayrakdar kurban kesim yerinde

Büyük bir titizlikle çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi nedeni ile tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Hazırlıkların tamamlandığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkiini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hummalı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeni kurban satış ve kurban kesim yerindeyiz. Erkilet Bülbül Pınar bölgesine taşıdığımız kurban kesim yerimizin altyapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için belediyenin bütün ekipleri teyakkuzda olacak. Bütün birimlerimiz, bu bölgenin hazır hale gelmesi için gereken ne varsa yerine getirmiş durumdadır. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir.”

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Bayram günü vatandaşlarımızın özellikle belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık. Kesimin ardından oluşacak atıkların atılabilmesi için de belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ettiler” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” diyerek noktaladı.

Yapılan incelemelerin ardından 3 büyükbaş kurban kesimi yapıldı. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.