Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz"

Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için Kocasinan'ın tüm mahallelerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Boyacı Mahallesi'nde ceviz, badem ve çam ağacı fidanlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bölge sakinleri katıldı. Vatandaşlarla sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallelerimizin kendi kimliğini koruyabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Tarım ve diğer alanlarda mahallerimizin kimliğini koruyan projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde devam etmektedir. Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte mahallemize badem ve ceviz ağaçlarını toprakla buluşturduk. Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için bütün mahallelerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizi, geliştirmeye, değiştirmeye ve daha da güzellikler katmak için durmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı. Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ise daha güzel çevre ve daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar'ın protokol ile birlikte fidanların toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.