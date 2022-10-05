Başkan Çolakbayrakdar: “Mevlid Kandili, varlık aleminin şereflendiği zaman dilimidir”

Başkan Çolakbayrakdar mesajında Hz. Muhammed'in, dünyayı teşrifleriyle kainata; huzur, barış, mutluluk ve rahmet getirdiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kainata rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in varlık alemini şereflendirdiği zaman diliminin Mevlid Kandili olarak kutlandığını hatırlatarak, Mevlid Kandili'ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili, kutlu bir gecedir. İnsanlık, Hazreti Peygamber'in reçetesine her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz' den niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.