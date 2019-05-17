Başkan Çolakbayrakdar: "MOBİTEK, Türkiye'de mobilyanın geleceğine yön verecek"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli ve yabancı birçok markayı bir araya getiren MOBİTEK ile Kayseri'nin, mobilya sektöründe pazardan daha fazla pay alacağını ve Türkiye'de mobilyanın geleceğine yön vereceğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin de üyesi olduğu, Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Meclisi olağan toplantısı Kocasinan Belediyesi encümen salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; aynı zamanda ORAKAB Başkanlığını da yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra ORAKAB Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda ilk olarak meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Meclis içi seçimleri yapılarak görev dağılımı gerçekleştirildi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Meclis Divan Katipliğine; Ahmet Kürtüncü ve Yasin Bağcı seçilirken Meclis 1.Başkan Vekilliğine Abdulbaki Karataş, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Ekrem Şahin seçildi. Encümen Üyeliğine; Cevdet Aslan, Mithat Yıldırım, Yasin Bağcı, Seyhan Arifoğlu, Behçet Şafak ve Rahmi Hamurcu oy birliğiyle seçildi. Toplantıda daha sonra ORAKAB tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) hakkında bilgilendirme yapıldı. Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin de Başkanlığını yürüten Başkan Çolakbayrakdar, projenin Kayseri'yi dünya pazarında söz sahibi yapacağını ve mobilyada dünyanın kalbinin Kayseri'de atacağını ifade etti. Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin 2004 yılında kurulduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, MOBİTEK'in küçük ve orta ölçekli işletmeleri büyük ölçekli işletmeler haline getirmek amacıyla yapılan bir destek projesi olduğunu hatırlatarak, “Kocasinan'da büyük bir yatırım olan ve 10 milyon avroya yakın Avrupa Birliği Hibe Projesiyle yapılan MOBİTEK Projesi ile şehrimiz, uluslararası pazarda söz sahibi olacak. Gerek fiziki gerekse teknoloji donanımıyla Kayseri sanayisi kalite anlamında daha yukarılara çıkacak. Dünya pazarında yaklaşık yüzde 2 oranında pay sahibi olan Kayseri mobilyası, böylelikle dünya pazarında rekabet edebilecek güce ulaşacak. Şimdiden üretime başlayan MOBİTEK, zamanla daha fazla çeşitli üretim gerçekleştirecek. Nihai hedefimiz; burayı bir AR-GE merkezi olarak çalıştırmaktır. Burada yapılacak olan AR-GE, dış ticaret, pazarlama ve imalatla ilgili destek çalışmalarıyla birlikte Kayseri, mobilya sektöründe dünya pazarında çok daha fazla pay alabilecek ve söz sahibi olacak. Proje ayrıca istihdamı da artıracak. Tasarımından dış ticaretine, yeni pazarların bulunmasına kadar birçok noktada öncülük edecek. Kayseri'nin mobilya sanayisi, hak ettiği yerin daha üstüne çıkacak. Projenin bu aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantının ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Toplantının ardından meclis üyeleri ile birlikte MOBİTEK'in merkez binasını, projenin ofislerini ve teknoloji donanımlarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Avrupa Birliği hibe projesi kapsamında 10 milyon Avroluk bütçesi ile mobilya alanında hem ar-ge hem de üretimin yapılacağı bir tesisi Kayseri'ye kazandırıldığını belirtti.