Başkan Çolakbayrakdar, “Model şehir Kayseri'ye yakışır, alternatif yol yapıyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından TOKİ 1, Oto Servisçiler Sitesi ve Şeker Mahallesi'ne yeni bir ulaşım aksı kazandırılıyor. Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni yolla, model şehir Kayseri'ye yakışır, şehrimize alternatif bir ulaşım imkanı sunacağız.” dedi.

Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hava şartları elverdiğince gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yolların çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 2021 yılında hızla başladığımız yol çalışmalarıyla yeni bir ulaşım aksını Kayserimize kazandıracağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yeni yol, ciddi manada trafiği rahatlatarak, vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunacak. Yapılan çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan'ı geleceğe taşıyacak hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir.” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TOKİ 1, Oto Servisçiler Sitesi ve Şeker Mahallesi'ne alternatif yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uzunluğu 400 metre ve genişliği 20 metre olan alternatif yola şimdilik 12 bin 256 ton dolgu malzeme serimi yapıldı.