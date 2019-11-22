Başkan Çolakbayrakdar “Öğretmenler Muasır Medeniyetin Şekillendiricileridir”

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin şekillenmesinde en önemli paya sahiptir.” dedi.

Öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için birçok projeye imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı: “İslam'ın ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku' olan dinin mensupları olarak, milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricileridir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum.”,