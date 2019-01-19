Başkan Çolakbayrakdar: "Önümüzdeki dönem bütün işleri tamamlayabileceğimiz bir süreç olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki dönemle ilgili, temel ihtiyaçlarımızla ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili bütün işleri tamamlayabileceğimiz bir süreç olacak" diye konuştu" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Başkan Çolakbayrakdar'a görevde olduğu sürede kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Seçim çalışmalarında da kendisine başarılar dileyen Altınkaya, "Türkiye ile birlikte Kayseri seçim satına girdi. Adaylar büyük oranda ilan edildi. Birkaç siyasi partinin büyükşehir ve ilçe adayları da sanıyorum önümüzdeki hafta ilan edilecek. Muhtemelen Şubat'tan sonra sokaklar biraz daha hareketlenir. Özellikle cumhurbaşkanımızın ‘bayrak, flama asmayacağız' çağrısına inanıyorum ki diğer partiler de riayet edecektir. Bu manada elbette adaylarımızın birebir sokakta vatandaşla teması olduğu gibi medya kuruluşları aracılığıyla adayın seçmene ulaşmasında Kayseri'deki medya kuruluşları katkı verecektir. Buna inancımız tam. Kocasinan Belediye başkanımız yaklaşık 4 yıldır görevdeler. Görevde bulunduğu süre içerisinde hem cemiyetimize hem de Kayseri medyasına makul ölçüde katkılarını esirgemediler. Bu zamana kadarki desteğinden dolayı başkana teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart'a kadar bu desteğini sürdürecektir, inanıyorum ki millet iradesi kendisinin lehine tecelli ederse 31 Mart'tan sonra da bu desteği artırarak devam edeceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların istek ve taleplerini çok iyi bildiğini önümüzdeki dönemin yapılması gereken bütün işleri tamamlayabilecekleri bir süreç olacağını kaydederek; “Geçtiğimiz pazar günü genel merkezimiz ve cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Kayseri'de yapılan tanıtım ile birlikte Kocasinan Belediye Başkanlığı olarak adaylığımız ilan edildi. Şuana kadar zaten devam eden ama ilanıyla birlikte de daha fazlaca hemşehrilerimize yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı bundan sonrasıyla ilgili projelerimizi anlatacağımız bir süreç başladı. Daha fazlaca görsel medyada adayların kendilerini ifade edebilecekleri bir sürece doğru gidiyoruz. Bu noktada bizler, şuana kadar yapmış olduğumuz işlerin yanında bundan sonrasında da yapacaklarımız ve üstüne ekleyeceğimiz yenilikçi projelerimizle birlikte sizlerin de katkılarıyla hemşehrilerimize ulaşma noktasında inşallah el ele çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Seçimle gelmeyip de meclisten gelmekle birlikte başladığımız andan itibaren Mustafa Çelik başkanımızın Kocasinan'da vaat etmiş olduğu icraatları neyse tamamlamak, bunları vatandaşlarla buluşturmak noktasında önceliğimiz, arkasından da şehrimize yapabileceklerimizin her birini hayata geçirme noktasında yoğun bir gayret içerisinde olduk. Şükür Allah'a kısa, orta ve uzun vadeyle tarif edebileceğimiz projelerimizin kısa vadeli olan hepsini şükür hayata geçirdik. Biliyorsunuz merkezdeki en büyük yüz ölçümüne sahip ilçeyiz, 116 mahalle 150 bin hektar araziyle. 4 yıllık süreç içerisinde 116 mahallemizin 116'sında adım atmadığımız yer kalmadı. Nereye gidersem gideyim, vatandaşlarımın benden isteyeceği talepleri biliyorum. Şimdiye kadar vatandaşlarımızla birlikte bölgenin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirme kaygısı güttüğüm için mahallelerimizi çok iyi tanıyorum. 4 yıllık süre içerisinde birçok işlere parmak bastık, birçok noktayı hayata geçirdik. Yapılacak işlerle ilgili kararlılıkla, cesaretle eksiklerimizi yerine getirerek, yapılacakların üzerine yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki dönemle ilgili, temel ihtiyaçlarımızla ilgili, yapılması gerekenlerle ilgili bütün işleri tamamlayabileceğimiz bir süreç olacak" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar ve basın mensupları sohbet etme imkanı da buldu.