Başkan Çolakbayrakdar OSB'de işçilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde 7'den 70'e herkesin; Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu hissetmesi için önemli projelere ve çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti. İlk olarak Tarlasan Plastik firmasını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş, burada işçilerle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, işçilere hitaben yaptığı konuşmasında; “Kocasinan'ın her bir köşesine elimizden geldiğince vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. 4 yıl boyunca bölge sakinlerimizin beklentisi ve ihtiyaçları noktasında projeler ürettik. Bir çok alanda Kayserililerin yüreklerine dokunan hizmetler yaptık. Bunlardan biri olan kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmazımızdır. Kocasinan bölgesinde rekor denilecek alanda yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz ve bu dönüşümü tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla yürütüyoruz. Bir ilçe belediyesi ölçeğinde Türkiye'de benzeri olmayan büyüklükte kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. İnşallah bu dönüşümle birlikte Kocasinanımızın ve Kayserimizin çehresi değişecek. Yeni dönemde ise inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Argıncık ve tüm mahalleleri ile Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis ve Yeşil Mahallerinde kentsel dönüşüm yaparak, bu bölgelerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmetler verebilecek projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, kültürden spora her alanda 7'den 70'e herkese hizmetler ulaştırmak için tesisler yapıyoruz. 4 yıl boyunca 21 sosyal tesis yaptık ve ihtiyacı olan her mahalleye tesis kazandırıyoruz. Bölgenin ihtiyacını talebini çok iyi biliyoruz ve zaman içerisinde hepsini teker teker hayata geçireceğiz. Yeni dönemde inşallah projelerimizle Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklı olacak.” Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel Kayseri bırakmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Elitaş ise milli ekonomiye katkı sağlayan firmaya teşekkür ederek, “İşçilerimizin yaptığı kaliteli ürünler, dünyada bir çok yerde kullanılmaktadır. Bu bizim gurur kaynağımız” dedi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş ile birlikte Gülsan firmasının misafiri oldu. İşçilerle sohbet edip onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, öğle yemeğini işçilerle birlikte yiyerek Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilere ve işçilere teşekkür etti.