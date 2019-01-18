Başkan Çolakbayrakdar Saadet Partisi'ni ziyaret etti

Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar'ı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki seçimlerin de aynı huzur ortamında gerçekleşmesi temennisinde bulundu. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin bu manada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle yeni dönemde Kocasinan Belediye Başkanlığı için adaylığımız açıklandı. Bizim şehrimizde her dönem huzurlu bir seçim ortamı geçmiştir. Partiler arasında hiçbir zaman ileri derecede sıkıntı oluşturacak bir durum yaşanmamıştır. Çünkü bizler bu şehirde yaşıyor ve bu şehirde yaşayanlar için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Rabbim inşallah en iyi hizmetleri yapmayı nasip etsin. Yaklaşık üç buçuk yıldır geldiğimiz günden itibaren Kocasinan'ın ihtiyaçları ve yapılması gerekenler noktasında bir miktar farkındalık oluşturabilmiş isek ne mutlu bize. Bizim için asıl olan, kubbede hoş bir seda bırakabilmektir.” diye konuştu.

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasi partiler arasındaki diyaloğun huzur ortamını perçinlediğini söyledi. Çuhadar, konuşmasında şunları kaydetti; “Seçim çalışmalarında ister istemez siyasi partiler arasında tatlı sert atışmalar yaşanabiliyor. Ancak yapılan bu nezaket ziyaretler, bu durumu en hafife indirgiyor. Bu noktada gerçekleştirmiş olduğunuz bu ziyaret bizim için oldukça önemli. Yapılacak seçimlerde seçmenlerimiz en iyi hizmeti yapacak adaya yönelirlerse kazançlı çıkacak milletimiz olacaktır. Bu nezaket ortamı da yine insanların doğru tercih yapmasına yardımcı olacağı kanaatindeyiz.”

Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.