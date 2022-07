Başkan Çolakbayrakdar; “Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz”

Kocasinan Belediyesi, iki buçuk ay gibi kısa bir sürede inşa edilen Yunusemre Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde geri sayım başladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı.

Yunusemre Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenini, 3 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini söyledi. Kayseri'de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Aile Sağlık Merkezi'nin Kocasinan'ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan'ımız ve Kayseri'miz büyüyor. Her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor. Yavuzlar, Yunusemre ve bu bölgeye hizmet verecek olan tesis, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mevcut aile sağlık merkezi fiziki olarak yenilenmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yeni bir aile sağlık merkezi, çağdaş şartlarda vatandaşlara hizmet verecek. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Burada ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezinin iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek oluyoruz. Gayretimiz, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onların yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Bundan dolayı gece, gündüz demeden ne gerekiyorsa elimizden geldiğince her bir mahallemizin her bir köşesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret etmeye devam edeceğiz ve yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız. Bu vesileyle hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sağlığına katkı sağlayan modern sağlık merkezlerle de vatandaşlara konforlu ortamlar sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.