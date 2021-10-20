Başkan Çolakbayrakdar: “Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz”

Bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığı destekleyerek, şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı. İlçedeki merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Merkez mahallelerimizin ardından kırsal mahallelerle toplantılarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl aciliyeti gereken hizmetleri ve 2022 yılında ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek için toplantılara devam ediyoruz. Özellikle kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçireceğiz. Çiftçilerimiz ve gençlerimizin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallenin durumlarına göre kıracın olduğu bölgelerde kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde ayrı ayrı yatırımlar yapmak için bir aradayız. Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mahalle muhtarları ise Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, samimi bir şekilde devam eden toplantıda muhtarların sorularını da yanıtladı ve onların taleplerini not almasıyla program sona erdi.