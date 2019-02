Başkan Çolakbayrakdar, "Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak projeler hazırlıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi. Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak bir politika oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, merkez ilçelerde çiftçilikle geçimini sağlayan en büyük ilçenin Kocasinan bölgesi olduğunu söyledi. Kocasinan Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yer aldıklarını ve destekçisi olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kayserimizde diğer ilçelerden farklı olarak Kocasinan'ımız, ziraat ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın olduğu bir ilçedir. Bu doğrultuda önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, refah seviyesini ve mutluluğunu artırmaktır. Bu kapsamda yenilikçi belediye olarak 3 ay önce yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ektik. Genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayı, hem bölge çitçimizin geçim kaynağı, hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi için ön adım olacaktır. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olacak niteliktedir. Ayrıca Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. İlçemize güzellikler kazandıracağız. Yeni ve farklı projelerle Kocasinan'ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele kavuşturacağız. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçireceğiz. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi artırarak, yanınızda olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise ziyaretten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Başkanımız çiftçilere devamlı destek veriyor. Ayçiçek kurutma yerimiz yapıldı. Mahallelerimizde kapalı sulama sistemi ile daha modern hizmet sunulmaktadır. Yollarımız yapılıyor. Ne istiyorsak başkanımız her zaman destek veriyor. ” diyerek yeni dönemde Başkan Çolakbayrakdar'a destek olacaklarının sözünü verdi.