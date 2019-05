Başkan Çolakbayrakdar: "Şehri geleceğe hazırlayıp yeni bir Kocasinan inşa ediyoruz"

Yeni dönemde ‘Yaşamak ve Yaşatmak için' sloganı ile yola çıkan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanların daha mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel yenileme alanına giderek, çalışmaları kontrol etti.

Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2 blok halinde 120 daire ve 4 işyerinden oluşan konutların inşası tüm hızıyla devam ediyor. 2. blokun devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar'a Başkan Yardımcıları ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek; “Mahallemizin, daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz kentsel yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz, en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatlarını tamamlamaktır. Bu sayede hak sahipleri ile bölgede imarsız yapılarda oturan vatandaşlarımız, sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Yapmış olduğumuz her kentsel dönüşüm projelerinde özellikle bölgelerin daha yaşanabilir bir alan haline gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bölgelerin ihtiyacına göre; yol, sosyal donatılar, park, okul ve çevre düzenlemesi gibi her ne yapılması gerekiyorsa kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapıyoruz. Mahallemizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde bölgenin ihtiyacı olan okulun mülkiyeti çözümlenmiş vaziyette. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi'ni de inşallah bu projeyle bölgemize kazandırmış olacağız. Ardından ise Uğurevler ve Yıldızevler Mahallelerinin ihtiyaç duyduğu yeni yolları yaparak bölgemize kazandıracağız. Yapılacak kentsel dönüşüm sayesinde konutlarla birlikte hem hemşehrilerimiz daha sağlıklı, daha güvenli, daha konforlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler hem de çocuklarımız daha güzel ortamlarda yetişecekler. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın her türlü donatının olduğu daha konforlu mahallede daha huzurlu ve daha mutlu olacaklar. Bir kez daha dile getiriyorum ki; kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. İnşallah dönüşümle birlikte her yeni bir adım Kocasinan'ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geliyor. Kentsel dönüşüm projelerle şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Yaşamak ve yaşatmak için insanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.