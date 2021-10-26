Başkan Çolakbayrakdar: "Sevdamız daha yeşil Kocasinan ve Kayseri”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında Erkilet Generalemir Mahallesi'nde liseli gençlerle birlikte ağaç dikti. Öğrenciler ile sohbet edip yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara yönelik yaptığı konuşmasında, “Sizlere daha sağlıklı, daha güzel ve daha yeşil bir Kocasinan ve Kayseri bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Erkilet Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleriyle ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'yi ve Kocasinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurguladı. “Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Generalemir Mahallemizde çocuklarımız ve gençlerimizle ağaç dikiyoruz. Hem gençlerimizin enerjisinden faydalanıyoruz hem de onlar burada ağacı dikerek geleceklerine katkı sağlıyorlar. Özellikle ağaç dikim sezonu olan ilkbahar ve sonbahar 'da yaptığımız en önemli etkinliklerimizden biri olan ağaç dikme çalışmalarımızı, her alanda gerçekleştiriyoruz. Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Kocasinan'ın daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bütün gayretimiz, daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” diyerek noktaladı. Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte ağaç diken öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Dikilen ilk ağaçların can suyunu ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrencilere Kocasinan Belediyesi'nin İkram Çeşmesi'nden salep ikram etmesiyle program sona erdi.