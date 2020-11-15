Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal dönüşümle yeni bir Kocasinan inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ndeki 6 bloktan oluşan konutların çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Yunus Emre'nin yeni bir çehreye kavuşacağını vurgulayarak, “Kentsel dönüşümle birlikte değerini hızla artıran mahallemiz, herkesin yaşamak istediği modern bir bölge haline gelecek.” dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için dönüşüme büyük önem verdiklerine söyledi. Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak, Yeni Kocasinan'ı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni Kocasinan için hassasiyetle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yunus Emre Mahalle'mizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konutlar, teslim için gün sayıyor. Kaba inşaatın bittiği ve içerisinde ince inşaatın devam ettiği konutların yılsonunda tamamlanmasıyla birlikte konutları teslim edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar nihayete ermiş olacak. Bölgedeki hak sahibi hemşehrilerimiz, yeni yuvalarına önümüzdeki yıldan itibaren kavuşmuş olacaklar. Huzur ve sağlık içerisinde iyi günlerde oturmalarını diliyorum. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarımız her bir alanda devam ediyor. Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar bölgesindeki giriş kapımız. Bundan sonrada bu bölgede yapılacak olan dönüşüm çalışmaları burasıyla birlikte daha da hızlanacağını ümit ediyoruz. Ayrıca dönüşüm çalışmalarımız şehrimize ve Kocasinan'ımıza yakışır bir şekilde değişim ve dönüşüm içerisinde olacak. Kentsel dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge bahar ile birlikte yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Yunus Emre Mahallesi olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır.”

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.