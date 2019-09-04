Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Yaşam Alanlarıyla Rekor Kırıyor

Erciyesevler Mahallesi'ndeki yeni yaşam alanının çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek için spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan yeni sosyal yaşam alanının çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, konuyla ilgili başkan yardımcılarından bilgi aldı. Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın sosyal hayatına renk katmak için ilçe genelinde modern sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Hizmetlerimizle spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hemşerilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu doğrultuda insanların günün stresini atabildiği, spor yapabildiği, çocuklarını eğlendirdiği bir yer olan Erciyesevler Parkı'nın içerisine yapılan kafeterya ile parkımız daha fonksiyonel hale gelecek. En kısa sürede hizmete açacağımız kafeteryamız, geniş bir oturma alanı ve zengin menüsüyle vatandaşlara hizmet verecek. Tüm gayretimiz, vatandaşlarımızın daha modern ve kaliteli hizmet alabileceği mekanlar oluşturmaktır. ” ifadelerini kullandı.