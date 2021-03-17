Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde işletmeleri ziyaret edip, alınan önlemleri denetledi. Vatandaş ve esnafın kurallara uyup uymadığını büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Tedbirlere uyalım, virüsü hep birlikte yenelim ”dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ve tedbirlerin uygulanması noktasında denetimlere ara vermeden devam eden Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Kuzucuoğlu ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk eşlik etti. Rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekildi. İşletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyaran Başkan Çolakbayrakdar, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının koronavirüs ile mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağını sözlerine ekledi.