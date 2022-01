Başkan Çolakbayrakdar: “Türkiye'de büyük ölçekte kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediyeyiz”

Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda hizmetin merkezi konumuna getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, belediye meclis üyeleri ve 93 mahalle başkanı katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili gerçekleştirilen yatırımları ve yapılacak olan çalışmalarını, ‘işimiz hizmet, gücümüz millet' ile ‘yaşamak ve yaşatmak için' sloganıyla slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak sosyal belediyecilik konu başlığıyla yapılan ve yapılacak çalışmaları aktardı. Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın büyük coğrafyaya sahip olmasının büyük bir avantaj olarak gördüklerini ifade ederek, ilçenin alternatifi çok olduğu için şehrin Kocasinan bölgesine doğru büyüdüğüne dikkat çekti.

Kayseri'ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini vermeye başladık. Yaklaşık 2 aydır büyüklerimizin duasını alıyoruz. ‘Dost eli' kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. İkinci el ile ilgili Yeşil Mahallemizde mağazamızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle yeni başlattığımız uygulamayla kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza her türlü giysiyi ulaştırıyoruz. Sosyal Marketimizle ise kayıtlı ailelerimize sıfır ürünlerle alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi dağıtıyoruz. Kayseri'de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Glütensiz Kayseri Mutfağı projemizi de hayata geçireceğiz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek' setiyle karşılıyoruz. Yardıma muhtaç asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. Kocasinan Akademi ile de eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7'den 70'e herkese hizmet ediyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. ‘Robotik Kodlama' kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecekleri donanıma kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüme büyük önem verdik. Göreve geldiğimden itibaren Şubat ayı ile birlikte 7 yıl olacak. En önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olan kentsel dönüşüm için ayrı bir değer ve önem veriyorum. Kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Özellikle kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Okul, Kur'an Kursu, cami, pazar yeri, park, oyun ve spor alanları, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor. Dönüşüm alanlarından Ahievran Mahallemizde 215 adet ruhsatsız yapı, vatandaşlarımızın rızasıyla yıkıldı ve mahallemizde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sürecin hızlı işlediği Ziyagökalp Mahallemizde ise anahtar teslimi devam ediyor. Seyrani, Yunusemre ve Uğurevler bölgesinde bir yandan yeni konutlar inşa ederken diğer yandan ise anahtarlar teslim ediyoruz. Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Argıncık, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe ve Oruçreis gibi mahallerimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğini alabilmek için yoğun gayret ediyoruz ve Oruçreis Mahallemizde bakanlığımız tarafından başlanan 500 konutluk bir dönüşüm yapılıyor. Argıncık gibi mahallelerimizde bakanlığımızın desteğini almak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'müzün asfalt şantiyesini buraya taşıdık. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Geçen sene hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. 6 yılda 54 adet araç alarak, araç filomuzu yeniledik. Bu yıl ise 15'e yakın kamyon almak için çalışmalar yürütüyoruz. Kırsal mahallelerimizle ilgili ise Elagöz'den sonrasını Karayolları tarafından Akın, Yazır yolunun devamı bu yıl içerisinde yapılacak. Hedefimiz, Kocasinan'ın her bir köşesinin yollarını yenileyip, asfalt serimi gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.

‘Benzersiz Şehirler' konu başlığıyla tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde hızla çalışmaları tamamladık ve bu yıl hizmete açacağız. Güneşli Jandarma Konağı'nda ise restorasyonunu tamamlayıp, aslına uygun olarak hizmete sunduk. Çandır Camii ve Himmetdede Mescidi'nde çalışmalar tamamlanarak, ibadete açıldı. Bayramhacı Termal Turizm ise planlama çalışmalarına başladık. Küçük dostlar ambulansı ilk hizmete sunulduğundan Kayseri'de ilk ve Türkiye'de sayılı hizmetlerden bir tanesiydi. Şimdi diğer belediyelere örnek oldu. 10'larca fonksiyonel ve yeni parklar yapacağız. Gayretimiz, bölgenin kalbine dokunacak projelerle Kocasinan'a özgü ve Kocasinan'ı farklılaştıracak bir şehir inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan'daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Kocasinan İlçesi'nde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Gayretli ve emekleriyle Kocasinan'ı daha iyi konuma getiren ve durmadan çalışan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetleri takdir eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan da yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.